Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:40 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 250 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 250 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സൗ​ദി​യി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജ്ജ​രാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 250 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത​ത്ക​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ജി​ല്ലാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളെ​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 'മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തി​നാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍. ഈ ​മാ​സം 17ന് ​റി​യാ​ദി​ലും 18ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ലും 19ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ലും ‘മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം’ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സം​ഘ​വും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 18ന് ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ 9.30വ​രെ ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള (മ​ലി​ക് റോ​ഡ്) ബെ​ഞ്ച്മാ​ർ​ക്ക് തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (ചെ​യ​ർ), ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ), ജു​നൈ​സ് (ജ​ന. ക​ൺ), ന​സീ​ർ വാ​വ കു​ഞ്ഞു, റ​ഫീ​ഖ് പ​ത്ത​നാ​പു​രം, ഹി​ഫ്‌​സു​റ​ഹ്മാ​ൻ, നി​ഷ നൗ​ഫ​ൽ (ജോ. ​ക​ൺ), അ​ബ്ദു​ള്ള മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി (പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ), നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ർ​ഷാ​ദ് ക്രി​യേ​റ്റി​വ് (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ-​പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ), സി.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ (ക​ൺ-​സ്വീ​ക​ര​ണം), സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ, മ​ൻ​സൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഉ​ണ്ണി തെ​ക്കേ​ട​ത്, ഷി​നു (ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ-​സ്വീ​ക​ര​ണം), സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ (ക​ൺ-​വ​ള​ന്റി​യ​ർ), ഇ​ർ​ഷാ​ട് മു​ണ്ട​ക്ക​യം, പി.​സി അ​യൂ​ബ് (ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ-​വ​ള​ന്റി​യ​ർ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala ministerSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - 250-member organizing committee in Jeddah to welcome Chief Minister's Saudi visit
    Similar News
    Next Story
    X