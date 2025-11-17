Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബസിന് തീപ്പിടിച്ച്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:22 PM IST

    ബസിന് തീപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഉംറ തീർഥാടകരുടെ മരണം: കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ബസിന് തീപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഉംറ തീർഥാടകരുടെ മരണം: കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    മക്ക: മദീനയിൽ ഉംറ ബസ് ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് കത്തി 42 ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും.

    സഹായങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം:

    8002440003 (ടോൾഫ്രീ)

    0122614093

    0126614276

    0556122301

    മക്കയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഉംറ ബസാണ് സൗദി സമയം ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെ (ഇന്ത്യന്‍ സമയം-പുലര്‍ച്ചെ 1.30) അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ 43 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. മരിച്ചവരിൽ 20 പേർ സ്ത്രീകളും 11 പേർ കുട്ടികളുമാണെന്നാണ് വിവരം. ഒരാൾ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടതായി അറിയുന്നു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

    മക്കയിലെ തീര്‍ഥാടനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപകടം നടന്നത്. ബദ്റിനും മദീനക്കും ഇടയിൽ മുഫറഹാത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്.

    ബസ് ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചതോടെ തൽക്ഷണം തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ബസിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ മുഴുവന്‍ ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളാണെന്ന് ഉംറ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:umrahumrah pilgrimscontrol roomJeddah
    News Summary - 24x7 Control Room in Consulate General of India, Jeddah Umrah pilgrims accident near Madinah
    Similar News
    Next Story
    X