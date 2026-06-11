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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 7:56 AM IST

    മ​ദീ​ന മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ 235 ട​ൺ സം​സം വെ​ള്ളം

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    മ​ദീ​ന മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ 235 ട​ൺ സം​സം വെ​ള്ളം
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    മ​ദീ​ന മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ൽ സം​സം കു​ടി​വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ സം​വി​ധാ​നം

    മ​ദീ​ന: പ്ര​വാ​ച​ക ന​ഗ​രി​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​തി​ദി​നം 235 ട​ൺ സം​സം വെ​ള്ളം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഇ​രു​ഹ​റം പ​രി​പാ​ല​ന അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ സം​സം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സ​ജീ​വ​മാ​യ വി​പു​ല​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പ്ര​വാ​ച​ക പ​ള്ളി​യു​ടെ അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 7,96,000 പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​പ്പു​ക​ളാ​ണ് സം​സം കു​ടി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ള്ളി​ക്ക​ക​ത്തും മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വാ​ട്ട​ർ ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നി​റ​ക്കാ​നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യാ​ർ​ഥം പ​ള്ളി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പി​ച്ച​തും അ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ സം​സം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ, പ​ള്ളി​യു​ടെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത് (റൂ​ഫ്) 25, 29, 34 എ​ന്നീ എ​ക്സി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യും, ഗേ​റ്റ് എ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പം സാ​ധാ​ര​ണ താ​പ​നി​ല​യി​ലു​ള്ള വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യും സ്ഥി​രം വാ​ട്ട​ർ പോ​യി​ന്റു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ത്മീ​യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ന്നും ഇ​രു​ഹ​റം പ​രി​പാ​ല​ന അ​തോ​റി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:gulfnewsSAUDI ARABAIAgulfnewsmalayalam
    News Summary - 235 tons of Zamzam water is distributed daily at the Medina Mosque
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