Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിലെ വടക്കൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 July 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 9:03 AM IST

    സൗദിയിലെ വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രവിശ്യയിൽ 23 നിക്ഷേപാവസരങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊതുപാർക്ക് നിർമാണം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പദ്ധതികളിൽ
    സൗദിയിലെ വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രവിശ്യയിൽ 23 നിക്ഷേപാവസരങ്ങൾ
    cancel

    അരാർ: വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രവിശ്യയിൽ വാണിജ്യ-സേവന മേഖലകളുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 23 പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രവിശ്യാ മുൻസിപ്പാലിറ്റി (അമാന) മുനിസിപ്പൽ നിക്ഷേപ പോർട്ടലായ ‘ഫുറസ്’ വഴിയാണ് ഈ പദ്ധതികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

    നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ശക്തമാക്കുക, പ്രവിശ്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    പ്രധാന പദ്ധതികൾ:

    1. പൊതു പാർക്ക്: 1,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ ഒരു പൊതു പാർക്കിെൻറ നിർമാണവും നടത്തിപ്പും.

    2. വെഡ്ഡിംഗ് ഹാൾ: 5,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ അത്യാധുനികമായ ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിെൻറ (വെഡ്ഡിംഗ് ഹാൾ) നിർമാണവും പ്രവർത്തനവും.

    3. കിഴക്കൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പാർക്ക്: 4,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള പാർക്കിെൻറ (അൽ-ഹൈ അൽ-ഷർഖി പാർക്ക്) നിർമാണവും പരിപാലനവും.

    4. വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾ: 750 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ പുതിയ വാണിജ്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ നിർമാണവും നടത്തിപ്പും.

    ഈ പദ്ധതികൾക്കായുള്ള ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും ബിഡ്ഡുകൾ തുറക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസാന തീയതി 2026 സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ആയിരിക്കുമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

    താൽപര്യമുള്ള നിക്ഷേപകരും സംരംഭകരും പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഔദ്യോഗിക മുനിസിപ്പൽ നിക്ഷേപ പോർട്ടലായ ‘ഫുറസ്’ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsgulfnewsmalayalamgulfnews saudi arabia
    News Summary - "23 investment opportunities in the Northern Borders Province of Saudi Arabia"
    Similar News
    Next Story
    X