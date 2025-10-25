Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Oct 2025 11:32 PM IST
    Updated On
    25 Oct 2025 11:32 PM IST

    ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ 22,613 നിയമലംഘകർ പിടിയിൽ

    13,652 പേർ താമസ നിയമലംഘനം നടത്തിയവരാണ്. 14,039 പേരെ നാടുകടത്തി
    ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ 22,613 നിയമലംഘകർ പിടിയിൽ
    Listen to this Article

    യാംബു: സൗദിയിൽ താമസ, തൊഴിൽ, അതിർത്തി സുരക്ഷ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണ സ്‌കോഡുകൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ സുരക്ഷ വകുപ്പുകൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മൊത്തം 22,613ലേറെ നിയമലംഘകരെ പിടികൂടിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ഇവരിൽ 14,039 പേരെ ഇതിനകം നാടുകടത്തി. ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 23 വരെ രാജ്യത്തുടനീളം നടത്തിയ സംയുക്ത ഫീൽഡ് കാമ്പയിനുകളുടെ ഫലമായാണ് ഇത്രയും നിയമലംഘകരെ പിടികൂടിയത്. ഇതിൽ 13,652 പേർ താമസ നിയമലംഘനം നടത്തിയവരാണ്. 4,394 പേർ അതിർത്തി സുരക്ഷാ നിയമലംഘനം നടത്തിയവരും 4,567 ത്തിലധികം തൊഴിൽ നിയമലംഘനം നടത്തിയവരുമാണ്. അതിർത്തി കടന്ന് രാജ്യത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 1,699 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    ഇവരിൽ 54 ശതമാനം എത്യോപ്യക്കാരും 45 ശതമാനം യമനികളും ഒരു ശതമാനം മറ്റു രാജ്യക്കാരുമാണ്. അതിർത്തികൾ വഴി അനധികൃതമായി രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിച്ച 35 പേരെയും തൊഴിൽ, താമസ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർക്ക് അഭയം നൽകിയതിനും അവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയതിനുമായി 23 പേരെയും സുരക്ഷാ വകുപ്പ് പിടികൂടി.

    നിലവിൽ ഡീപോർട്ടേഷൻ സെന്ററുകളിൽ കഴിയുന്ന 31,374 ത്തിലധികം പേർക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ എടുത്തുവരികയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ 29,814 പേർ പുരുഷന്മാരും 1,560 സ്ത്രീകളുമാണ്. സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിനുള്ള യാത്രാരേഖകൾ ശരിയാക്കുന്നതിന് 23,021 പേരെ അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികൾക്ക് റഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    രാജ്യത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുകയോ അയാൾക്ക് ഗതാഗതമോ അഭയമോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സഹായമോ സേവനമോ നൽകുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഇങ്ങനെ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും 15 വർഷം വരെ തടവും പരമാവധി 10 ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയും ലഭിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിയമ ലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നവർ മക്ക,റിയാദ് മേഖലയിലുള്ളവർ 911 എന്ന നമ്പറിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലു ള്ളവർ 996, 999 എന്നീ നമ്പറുകളിലും വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്ന് പൊതുജനകളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അഭ്യർഥിച്ചു.

