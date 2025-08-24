Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Aug 2025 7:02 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 7:02 AM IST

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 22,222 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ; 12,920 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ 13,551 താ​മ​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ. 4,006 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ
    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 22,222 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ; 12,920 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
    ജി​ദ്ദ​: തൊ​ഴി​ൽ, താ​മ​സ, അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച്ക്കു​ള്ളി​ൽ 22,222 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ആ​ഗ​സ്​​റ്റ് 15 മു​ത​ൽ 21 വ​രെ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടും (ജ​വാ​സ​ത്ത്) ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 13,551 പേ​രും ഇ​ഖാ​മ പു​തു​ക്കാ​തെ​യും ഹു​റൂ​ബ് കേ​സും മ​റ്റു​മാ​യി താ​മ​സനി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. 4,665 അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രും 4,006 തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​മാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ 1,786 പേ​ർ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യി. ഇ​വ​രി​ൽ 57 ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. 42 ശ​ത​മാ​നം യ​മ​നി​ക​ളും ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം മ​റ്റു​ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തുനി​ന്ന്​ പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ 33 പേ​ർ അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യി. താ​മ​സ, ജോ​ലി, അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ 18 പേ​ർ വേ​റെ​യും പി​ടി​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന 25,921 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രി​ൽ 23,419 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 2,502 സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ 19,596 പേ​രെ അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു.

    1,664 പേ​രെ നി​ല​വി​ൽ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്​​ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 12,920 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യോ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​മോ അ​ഭ​യ​മോ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ധ​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യ​മോ സേ​വ​ന​മോ ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ 15 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഒ​പ്പം 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തും. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​വ​ർ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ട​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വ​സ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ മ​ക്ക, റി​യാ​ദ് എ​ന്നീ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും മ​റ്റു​ള്ള പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ 999, 996 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​ലും വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    deportedGulf NewsViolatorsarrestedSaudi Arabia News
