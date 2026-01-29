Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:39 AM IST

    22 ദി​വ​സം, 10 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ദ​മ്മാം ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ജ​ന​പ്ര​വാ​ഹം

    22 ദി​വ​സം, 10 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ദ​മ്മാം ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ജ​ന​പ്ര​വാ​ഹം
    ദ​മ്മാം ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ഴ്ച​ക​ളെ​യും ഒ​രൊ​റ്റ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ന്ന ദ​മ്മാം ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി​ക്ക് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സ്വീ​കാ​ര്യ​ത. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച് 22 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 10 ല​ക്ഷം ക​ട​ന്ന​താ​യി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി ആ​സൂ​ത്ര​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ടോ​ണി വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലും അ​പ്പു​റ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദി​നം​പ്ര​തി ശ​രാ​ശ​രി 20,000 പേ​ർ എ​ത്തു​ന്ന ഇ​വി​ടെ വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 40,000 ക​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യ്ക്ക് പു​റ​മെ കു​വൈ​ത്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ദ​മ്മാ​മി​നെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഇ​ത് ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ദു​ബൈ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള ‘വേ​ഗ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ’​എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ലീ​സ് ക​രാ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 17 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും.

    5,000 പേ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റും.

    മ​ല​യാ​ളി സാ​ന്നി​ധ്യം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യ്ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഷം​സ് അ​ൽ ബ​റ​ക്കാ​ത് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി​യി​ലെ ര​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ് എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​മാ​ണ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ജു​ബൈ​ൽ മേ​യ​ർ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ദ് ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റി​ക്കു​ള്ളി​ലെ ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ പു​തി​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​സ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - 22 days, 1 million visitors Dammam Global City sees huge influx of visitors
