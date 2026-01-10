Begin typing your search above and press return to search.
    20 ാമത് മണപ്പുറം എം.ബി.എ അവാർഡ് ഡോ. സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദിന് സമ്മാനിച്ചു

    20 ാമത് മണപ്പുറം എം.ബി.എ അവാർഡ് ഡോ. സിദ്ദീഖ് അഹമ്മദിന് സമ്മാനിച്ചു
    20ാമ​ത് മ​ണ​പ്പു​റം എം.​ബി.​എ അ​വാ​ർ​ഡ് ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: മ​ണ​പ്പു​റം യു​നീ​ക് ടൈം​സ് മ​ൾ​ട്ടി​ബി​ല്യ​ണ​യ​ർ ബി​സി​ന​സ് അ​ച്ചീ​വ​ർ (എം.​ബി.​എ) അ​വാ​ർ​ഡി​െൻറ 20ാമ​ത് പ​തി​പ്പ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​ൾ​​പ്പെ​ടെ വ്യ​വ​സാ​യി​യും എ​റാം ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​​സി​െൻറ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഗോ​കു​ലം ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​ൻ, എ.​വി.​എ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ.​വി. അ​നൂ​പ്, പെ​ഗാ​സ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ സ്ഥാ​പ​ക​നും എം.​ബി.​എ അ​വാ​ർ​ഡി​െൻറ​യും ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചേം​ബ​ർ ഫോ​റ​ത്തി​െൻറ​യും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ജി​ത് ര​വി​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ലെ ​മെ​റി​ഡി​യ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങ്​ ന​ട​ന്ന​ത്.

    നൂ​ത​ന​ത​യെ സാ​മൂ​ഹി​ക സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി​ത്വ​മു​ള്ള നേ​താ​വാ​ണ് ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്. ല​ളി​ത​മാ​യ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര​ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, സു​സ്ഥി​ര​ത, നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ മു​ന്നേ​റ്റ​മെ​ന്ന ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് ക്ല​ബ്ബു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചേം​ബ​ർ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​മാ​ണ്. 1,000 കോ​ടി രൂ​പ ആ​സ്തി​യു​ള്ള​വ​രും ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​അം​ഗ​ത്വം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ എം.​ബി.​എ അ​വാ​ർ​ഡ് ഇ​തി​ന് മു​മ്പ്​ വി.​പി. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്, എം.​എ. യൂ​സ​ഫ് അ​ലി, ടി.​എ​സ്. ക​ല്യാ​ണ​രാ​മ​ൻ, പി.​എ​ൻ.​സി. മേ​നോ​ൻ, ഗോ​കു​ലം ഗോ​പാ​ല​ൻ, ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള, എം.​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, കൊ​ച്ചൗ​സേ​ഫ് ചി​റ്റി​ല​പ്പ​ള്ളി, സാ​ബു എം. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ഡോ. ​വി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, ഡോ. ​എ.​വി. അ​നൂ​പ്, ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ൻ, അ​ഡ്വ. പി. ​കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, ഡോ. ​ഹ​ഫീ​സ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, സൗ​ന്ദ​ര​രാ​ജ​ൻ ബം​ഗാ​രു​സ്വാ​മി, വി.​ആ​ർ. മു​ത്തു, വി.​സി. പ്ര​വീ​ൺ, ഡോ. ​അ​രു​ണ്‍ എ​ൻ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സി.​കെ. കു​മ​ര​വേ​ൽ, ടി.​കെ. ച​ന്ദി​ര​ൻ, എ​സ്.​കെ. സോ​ഹ​ൻ റോ​യ്, ഡോ. ​വി​ജ​യ് സ​ങ്കേ​ശ്വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - 20th Manappuram MBA Award presented to Dr. Siddique Ahmed
