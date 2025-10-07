2034 ലോകകപ്പ്: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ കായിക മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ 'അരാംകോ സ്റ്റേഡിയം' നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

2034 ലോകകപ്പ്: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയുടെ കായിക മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ 'അരാംകോ സ്റ്റേഡിയം' നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നുtext_fields
ദമ്മാം: 2034-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിനും 2027-ലെ എ.എഫ്.സി ഏഷ്യൻ കപ്പിനുമായി സൗദി അറേബ്യ ഒരുക്കുന്ന ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള കായിക വേദികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽ ഖോബാറിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന 'അരാംകോ സ്റ്റേഡിയം'. 'ദമ്മാം സ്റ്റേഡിയം' എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ് റാക്ക സ്പോർട്സ് സിറ്റി മേഖലയോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 2024-ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ഈ സ്റ്റേഡിയം 2026-ഓടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2027 ഏഷ്യൻ കപ്പിന് വേദിയാകാൻ ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
47,000 വരെ കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ അത്യാധുനിക സ്റ്റേഡിയം. നിർമ്മാണത്തിനായി ഏകദേശം 100 കോടി യു.എസ്. ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 370 കോടി സൗദി റിയാൽ) ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ ബെൽജിയൻ കമ്പനിയായ ബെസിക്സ്, സൗദി കമ്പനിയായ അൽ ബവാനി എന്നിവരടങ്ങുന്ന കൺസോർഷ്യമാണ് നിർമ്മാണ ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത വാസ്തുവിദ്യാ സ്ഥാപനമായ പോപ്പുലസ് ആണ് സ്റ്റേഡിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ജലച്ചുഴികളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചലനാത്മകവും ഭ്രമണാത്മകവുമായ രൂപഭംഗി നൽകുന്നു. സുസ്ഥിരമായ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും, ജല-ഊർജ്ജ പുനരുപയോഗ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇതിൻ്റേത്.
800,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറമെ, പരിശീലന ഗ്രൗണ്ടുകൾ, ഫാൻ സോണുകൾ, റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, കായിക ട്രാക്കുകൾ, ഓഫീസുകൾ, വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അൽ ഖാദ്സിയ എഫ്.സി ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായി ഇത് മാറും. ഖത്തറിനും റിയാദിനും ശേഷം സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയകളിലൊന്നായ ദമ്മാം, അൽ ഖോബാർ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവ് നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. 2034 ലോകകപ്പിനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ എത്രത്തോളം വേഗതയിലും കാര്യക്ഷമതയിലുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഈ ലോകോത്തര സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register