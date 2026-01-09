Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right2026 കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:53 AM IST

    2026 കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    2026 കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: 2026ലെ ​കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ അ​മീ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഗ്രാ​ൻ​റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്​​റ്റ​ഡീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ ഫൈ​സ​ലി​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​സ​ബീ​ൽ ആ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സേ​വ​നം, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും, വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്രം, ശാ​സ്ത്രം എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ർ​ണ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക സേ​വ​ന പു​ര​സ്​​കാ​രം:

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ സൗ​ദി പൗ​ര​നാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ​ഫൗ​സാ​ൻ, ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ​അ​സ്ഹ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബൂ മൂ​സ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ‘അ​ജ്‌​വ​ദ് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ്’ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ​ഫൗ​സാ​ന് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ള്ളി​ക​ൾ, കി​ണ​റു​ക​ൾ, സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, ഓ​ട്ടി​സം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, അ​ൽ​ഫൗ​സാ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി വ​ഴി ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം, അ​ൽ​ഫൗ​സാ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ഫോ​ർ മോ​സ്‌​ക് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ, ‘മോ​സ്ക്പി​ഡി​യ’ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​മാ​രം​ഭം എ​ന്നി​വ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​റ​ബി​ക് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ ചാ​തു​രി, പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഖു​ർ​ആ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് 30ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കി​യ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പ​ണ്ഡി​ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ, അ​ൽ​അ​സ്ഹ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പ​ണ്ഡി​ത സ​ഭ​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു​വാ​ക്ക​ളി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ​ണ്ഡി​ത യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മാ​നി​ച്ചാ​ണ്​ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബു മൂ​സ​യെ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക പ​ഠ​ന പു​ര​സ്​​കാ​രം:

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ഠ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ‘ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തി​ലെ വ്യാ​പാ​ര പാ​ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ, ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ഫ​യൂം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ഹ​മൂ​ദ, ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ഹാ​ഷി​മൈ​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ഹി​ബ് ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്​​കാ​രം പ​ങ്കി​ട്ടു. ഇ​രു​വ​രും ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ലോ​ക​ത്തെ ക​ര, ക​ട​ൽ വ്യാ​പാ​ര പാ​ത​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ശ​ക​ല​ന പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ പു​രാ​വ​സ്തു സ​ർ​വേ​ക​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണി​ത്. മ​നു​ഷ്യ​വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് റ​ഫ​റ​ൻ​സ് സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ, സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്​​കാ​രം

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക്കും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പു​ര​സ്​​കാ​രം ‘ഫ്ര​ഞ്ച് ഭാ​ഷ​യി​ലെ അ​റ​ബി സാ​ഹി​ത്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​ലെ എ​ക്സ് മാ​ർ​സെ​യി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ഫ​സ​ർ പി​യ​റി ലാ​ർ​ച്ച​റി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ‘മു​അ​ല്ല​ഖാ​ത്തി’​​ന്റെ​യും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ക​വി​ത​യു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച ശാ​സ്ത്രീ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഫ്ര​ഞ്ച് വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​റ​ബി സാ​ഹി​ത്യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ്​ ഈ ​പു​ര​സ്​​കാ​രം.

    വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്​​​ത്ര പു​ര​സ്​​കാ​രം

    വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ‘പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി ചി​കി​ത്സ​ക​ളി​ലെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ റോ​ക്ക്ഫെ​ല്ല​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഫ​സ​ർ സ്വെ​റ്റ്‌​ലാ​ന മൊ​യ്‌​സോ​വ​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​നും അ​മി​ത​വ​ണ്ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സ​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ സ്ര​വ​ത്തെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജി.​എ​ൽ.​പി-​വ​ൺ എ​ന്ന ഹോ​ർ​മോ​ണി​െൻറ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​നും ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. ഇ​ത് പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി​ക്കും പ്ര​മേ​ഹ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സ​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്ത ഒ​രു ചി​കി​ത്സാ മാ​റ്റം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    ശാ​സ്ത്ര പു​ര​സ്​​കാ​രം

    ശാ​സ്​​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഷി​കാ​ഗോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​റാ​യ കാ​ർ​ലോ​സ് കെ​ന്നി​ഗി​ന്​​ (യു.​എ​സ്) ല​ഭി​ച്ചു. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​നും രേ​ഖീ​യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഗി​ക ഡി​ഫ​റ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. അ​വാ​ർ​ഡ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളെ കി​ങ് ഫൈ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​വാ​ർ​ഡ്​ നി​ർ​ണ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജ​ഡ്ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കും ശാ​സ്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:announcedgulfKing Faisal Awards
    News Summary - 2026 King Faisal Awards announced
    Similar News
    Next Story
    X