    date_range 8 Dec 2025 10:25 AM IST
    date_range 8 Dec 2025 10:25 AM IST

    2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ്​; സൗ​ദി ടീ​മി​െൻറ മ​ത്സ​ര തീ​യ​തി​ക​ളും വേ​ദി​ക​ളും ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ജൂ​ൺ 15ന്​ ​ഉ​റു​​ഗ്വാ​യു​മാ​യി ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം
    സൗ​ദി ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടീം

    റി​യാ​ദ്: 2026ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്പെ​യി​ൻ, ഉ​റു​ഗ്വാ​യ്, കേ​പ് വെ​ർ​ഡെ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ചി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​െൻറ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ളും തീ​യ​തി​ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2026 ജൂ​ൺ 15ന് ​ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ലെ മി​യാ​മി​യി​ലു​ള്ള ഹാ​ർ​ഡ് റോ​ക് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഉ​റു​ഗ്വാ​യി​യെ നേ​രി​ടും.

    ജൂ​ൺ 21ന് ​ജോ​ർ​ജി​യ​യി​ലെ അ​ത്‍ലാ​ൻ​റ​യി​ലു​ള്ള മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ് ബെ​ൻ​സ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്‌​പെ​യി​നു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഒ​ടു​വി​ൽ, ജൂ​ൺ 26ന് ​ടെ​ക്സ​സി​ലെ ഹൂ​സ്​​റ്റ​ണി​ലു​ള്ള എ​ൻ.​ആ​ർ.​ജി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും കേ​പ് വെ​ർ​ഡെ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് 2026 ലോ​ക​ക​പ്പി​െൻറ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി കാ​ന​ഡ, യു.​എ​സ്, മെ​ക്സി​കോ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക​ളും തീ​യ​തി​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ആ​റ് മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ടീം ​പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന് ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു റെ​ക്കോ​ഡു​ണ്ട്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് 1994-ൽ ​ടീം ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി. 2022ൽ ​അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​ക്കെ​തി​രെ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം നേ​ടി. ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും മാ​യാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന നേ​ട്ട​മാ​ണി​ത്.

    TAGS:gulfnewsSaudi ArabiaSaudi team2026 FIFA World Cup
