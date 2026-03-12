2026 ‘നിർമിത ബുദ്ധി’ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; വ്യോമ പ്രതിരോധ സേനയുടെ മികവ് പ്രശംസിച്ച് സൗദി മന്ത്രിസഭtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യൻ മന്ത്രിസഭ 2026നെ ‘നിർമിത ബുദ്ധി വർഷം’ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ അവകാശം സൗദിക്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിസഭ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും
രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തിയ ശത്രുക്കളുടെ മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും തകർക്കുന്നതിൽ സൗദി വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന കാണിച്ച മികവിനെ യോഗം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. സൗദി അറേബ്യക്കും മറ്റ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെയും മന്ത്രിസഭ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും എണ്ണ നിലയങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ഇത്തരം ഭീഷണികളെ ചെറുക്കാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്ന് യോഗം വ്യക്തമാക്കി.
മേഖല സഹകരണം
മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി കിരീടാവകാശി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. അറബ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായും സഹകരിച്ച് മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള സൗദിയുടെ നയപരമായ നിലപാടുകളെ മന്ത്രിസഭ ശരിവെച്ചു.
വികസനവും ജീവകാരുണ്യവും
പ്രാദേശിക വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗവർണർമാരുടെ വാർഷിക യോഗത്തിലെ ശിപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദേശീയ കാമ്പയിൻ ആറാം പതിപ്പിന്റെ വിജയം യോഗം വിലയിരുത്തി. കൂടാതെ, മാർച്ച് 11ന് ആഘോഷിക്കുന്ന 'പതാക ദിനം' രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും അടയാളമാണെന്നും മന്ത്രിസഭ ഓർമിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ച മറ്റ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആന്ത്രോപോളജി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് സ്ഥാപിക്കാൻ അംഗീകാരം.
2. കിംഗ് ഫഹദ് നാഷണൽ ലൈബ്രറിയുടെ പുനഃസംഘടന.
3. മലേഷ്യയുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അനുമതി നൽകി.
4. വിനോദസഞ്ചാരം, സുസ്ഥിര വികസനം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ ഹംഗറി, സാൻ മറിനോ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി വിവിധ ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
5. ലോക ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘടനയുമായി ചേർന്ന് ജുഡീഷ്യൽ വിധികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണം.
സൗദി അറേബ്യയുടെ ആധുനികവൽകരണത്തിനും സുരക്ഷക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്കാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗം പച്ചക്കൊടി വീശിയത്.
