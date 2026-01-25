Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 8:52 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 18,200 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    14,451 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
    സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 18,200 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ഇ​ഖാ​മ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 18,200 പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    താ​മ​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ 11,442 പേ​ർ, അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ 3931 പേ​ർ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ 2,827 പേ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ പി​ടി​യ​ലാ​യ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക. അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ 1762 പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​തി​ൽ 46 ശ​ത​മാ​നം യ​മ​നി​ക​ളും 53 ശ​ത​മാ​നം എ​ത്യോ​പ്യ​ക്കാ​രും ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​മാ​ണ്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 46 പേ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് താ​മ​സം, ഗ​താ​ഗ​തം, തൊ​ഴി​ൽ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത 11 പേ​രെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ൽ 25,477 പേ​ർ (23,443 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 2034 സ്ത്രീ​ക​ളും) തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തി​ൽ 18,685 പേ​രെ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ എം​ബ​സി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. 14,451 പേ​രെ ഇ​തി​നോ​ട​കം നാ​ടു​ക​ട​ത്തി. അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 15 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും പ​ര​മാ​വ​ധി 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 999, 996 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - 18,200 lawbreakers arrested in Saudi Arabia in one week
    Similar News
    Next Story
    X