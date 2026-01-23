Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 8:03 AM IST

    മെട്രോ സ്​റ്റേഷനുകൾക്ക് സമീപം 1700 പുതിയ പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങൾ

    മെട്രോ സ്​റ്റേഷനുകൾക്ക് സമീപം 1700 പുതിയ പാർക്കിങ്​ ഇടങ്ങൾ
    റി​യാ​ദ്: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മീ​പം അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പൊ​തു പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ന​ട​ത്തി​പ്പി​നു​മാ​യി റി​മാ​ത് റി​യാ​ദ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്​ ക​മ്പ​നി, ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്​ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ‘പാ​ർ​ക്ക് എ​വേ’ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​​​ന്റെ മാ​തൃ​ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ 17 പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​രി​ത​ല പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 60,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ 1700 മൊ​ത്തം പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും. ശു​ഹ​ദാ​അ്, മ​ൻ​സൂ​റ, സ​ഹാ​ഫ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ഏ​ഴ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റ​ഹ്​​മാ​നി​യ, മു​റ​ബ്ബ, ന​സി​രി​യ എ​ന്നീ ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​റ്റു​ക​ളി​ലെ 10 സു​പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ ഈ ​പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    Girl in a jacket

