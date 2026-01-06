Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 2:03 PM IST

    വ​ൻ​ക​ര​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​വു​മാ​യി 16 ടീ​മു​ക​ൾ; അ​ണ്ട​ർ-23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    ജി​ദ്ദ​യി​ലും റി​യാ​ദി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഈ ​മാ​സം 24 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    വ​ൻ​ക​ര​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​വു​മാ​യി 16 ടീ​മു​ക​ൾ; അ​ണ്ട​ർ-23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    ജി​ദ്ദ: ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പ് (എ.​എ​ഫ്.​സി-23) ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഇ​ന്ന് (ചൊ​വ്വ) സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്നു. ജി​ദ്ദ​യി​ലും റി​യാ​ദി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഈ ​മാ​സം 24 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി വ​ൻ​ക​ര​യി​ലെ ക​രു​ത്ത​രാ​യ 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി, അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ, റി​യാ​ദി​ലെ അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ഹ​ദ്, അ​ൽ ഷ​ബാ​ബ് എ​ന്നീ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം 2.30-ന് ​ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് എ​യി​ലെ വി​യ​റ്റ്നാം, ജോ​ർ​ഡ​ൻ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന് ത​ന്നെ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന്​ ഗ്രൂ​പ്പ് എ​യി​ലെ ത​ന്നെ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും കി​ർ​ഗി​സ്ഥാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം ജി​ദ്ദ അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​പ്പാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ ച​രി​ത്രം തി​രു​ത്തി​ക്കു​റി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ത​വ​ണ കി​രീ​ടം നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ടീ​മെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നി​ല​വി​ൽ ജ​പ്പാ​​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ്. യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ടി​ൽ 11 ഗോ​ളു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ ജ​പ്പാ​ൻ കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു ഗോ​ൾ പോ​ലും വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്ക​രു​ത്തു​മാ​യാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​കാ​ത്ത ഏ​ക ടീ​മെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡും കൊ​റി​യ​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ണ്.

    യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഗോ​ള​ടി​യി​ൽ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യാ​ണ് (20 ഗോ​ളു​ക​ൾ) മു​ന്നി​ൽ. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ (19), ഖ​ത്ത​ർ (17) എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​യ​റ്റ്‌​നാം യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ടി​ൽ വെ​റും നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ഗോ​ൾ പോ​ലും വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സി​റി​യ, ഇ​റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​രാ​ണ്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി കി​ർ​ഗി​സ്ഥാ​നും ല​ബ​നാ​നും ഇ​ത്ത​വ​ണ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​എ​ഡി​ഷ​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യു​ടെ നേ​ട്ടം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​പു​തു​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​ധി​പ​ത്യം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​നും വി​യ​റ്റ്‌​നാ​മി​നും സാ​ധി​ക്കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ പു​തി​യ യു​വ​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ ആ​രാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ ഇ​നി കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് മാ​ത്രം.

