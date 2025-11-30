Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 8:56 AM IST

    15ാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: റി​യാ​ദി​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു

    15ാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: റി​യാ​ദി​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു
    റി​യാ​ദ് നോ​ർ​ത്ത് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് പ്രോ​ജ​ക്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലു​ഖ്മാ​ൻ പാ​ഴൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് റി​യാ​ദ് നോ​ർ​ത്ത് പ്രോ​ജ​ക്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലു​ഖ്മാ​ൻ പാ​ഴൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന റി​യാ​ദ് നോ​ർ​ത്ത് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്.

    34 യൂ​നി​റ്റ്‌‌ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ട്ട് സെ​ക്ട​ർ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വു​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ്‌ ‌സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്‌ വേ​ദി​യാ​വു​ക. കാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​നെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കും.

    ഏ​ഴ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റി​ൽ​പ​രം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി മു​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ചെ​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി പ്രോ​ജ​ക്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി ഒ​ള​മ​തി​ൽ (ചെ​യ​ർ), ബ​ഷീ​ർ നാ​ദാ​പു​രം (ജ​ന. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), ഷാ​ഹി​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ (ഫി​നാ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), ഷ​മീ​ർ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ നി​സാ​മി, ഫൈ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ട് (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ.), ജാ​ബി​റ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം, അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ഹാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഫ്സ​ൽ സ​ഖാ​ഫി, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ അ​ഹ്സ​നി, ഉ​മ​റ​ലി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​യാ​സ് മാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​നി​ഫ് ഉ​ളി​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സോ​ൺ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ലോ​ത്സാ​ഹ​വും ഭി​ന്ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം എ​ന്ന പേ​രി​ലും ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള​ള പ്രാ​യ പ​രി​ധി 30 വ​യ​സ്സാ​ണ്‌. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് www.rscriyadh.info സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

    News Summary - 15th Expatriate Literature Festival: Held at the Project Council in Riyadh
