Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി​ദേ​ശി​ക​ൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:47 AM IST

    വി​ദേ​ശി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച പ​ണ​ത്തി​ൽ 15.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    • ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ലി​ൽ സ​ര്‍വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്
    • 1,550 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച​ത്
    വി​ദേ​ശി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച പ​ണ​ത്തി​ൽ 15.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ മാ​സം സൗ​ദി​യി​ലെ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​വ​രു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ പ​ണ​ത്തി​ൽ 15.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സൗ​ദി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ബാ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1,490 കോ​ടി റി​യാ​ല്‍ (390 കോ​ടി ഡോ​ള​ര്‍) ആ​ണ് അം​ഗീ​കൃ​ത ബാ​ങ്കു​ക​ളും മ​ണി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചു​ക​ളും വ​ഴി വി​ദേ​ശി​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി 17 ആം ​മാ​സ​മാ​ണ് വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ലി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ മാ​സം 1,290 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു സൗ​ദി​യി​ലെ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ലി​ൽ സ​ര്‍വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​മാ​ണ്. 1,550 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ മാ​ത്രം വി​ദേ​ശി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച​ത്. ജൂ​ൺ മാ​സം അ​ത് 1,380 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​തി​മാ​സ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ 1,410 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ്.

    വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്താ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്‌ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ര്‍ധ​ന​യുമാ​ണ് പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ തോ​ത് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണമെന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​തേ​സ​മ​യം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച പ​ണ​ത്തി​ന്റെ തോ​തി​ലും വ​ർ​ധ​നയുണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ൽ 14 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന​വ്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജൂ​ണ്‍ മാ​സ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ആ​റ് ശ​ത​മാ​ന​വും ജൂ​ലൈ​യി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ അ​യ​ച്ച പ​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ള​ര്‍ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ല്‍ ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ 4,260 കോ​ടി റി​യാ​ലാ​ണ് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കിനെ​ക്കാ​ൾ 14 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:money transferforeignerSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - 15.4 percent increase in remittances from abroad
    Similar News
    Next Story
    X