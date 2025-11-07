Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദയിലെ തീരപ്രദേശം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 7:38 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 7:38 PM IST

    ജിദ്ദയിലെ തീരപ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ 15 പുതിയ ബോട്ടുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജിദ്ദയിലെ തീരപ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ 15 പുതിയ ബോട്ടുകൾ
    cancel
    camera_alt

    ജിദ്ദയിലെ തീരപ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 15 പുതിയ ബോട്ടുകൾ രംഗത്തിറക്കിയപ്പോൾ

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: ചെങ്കടലി​ന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തിനും സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ജിദ്ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 15 പുതിയ മറൈൻ​ ബോട്ടുകൾ രംഗത്തിറക്കി. സൗത്ത് അബ്ഹുറിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മറീനയിലാണ് പുതിയ ബോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടന്നത്.

    സൗദി റെഡ് സീ അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോ. ഫഹദ് ടുണിസി, ജിദ്ദ മേയർ സ്വാലിഹ് അൽതുർക്കി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. റെഡ് സീ അതോറിറ്റിയുടെയും മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും പേരിൽ സമുദ്ര നിരീക്ഷണത്തി​ന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

    തീരദേശ സംരക്ഷണ, നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയെക്കുറിച്ചും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും തീരദേശ റിസോർട്ടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും അതി​ന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച അവതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. പുതിയ നിരീക്ഷണ ബോട്ടുകൾ ഫീൽഡ് നിരീക്ഷണത്തി​ന്റെ കാര്യക്ഷമതയും സമുദ്ര സുരക്ഷയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsRed SeaBoatsSurveillanceJeddah Municipality
    News Summary - 15 new boats to protect Jeddah's coastline
    Similar News
    Next Story
    X