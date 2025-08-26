Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 8:52 AM IST

    ​സൗദിയിലൊരുങ്ങുന്നത് 14 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 80,000 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന സ്റ്റേ​ഡി​യം.
    Model of the upcoming Amir Muhammad bin Salman Stadium in Riyadh
    റി​യാ​ദി​ൽ വ​രു​ന്ന അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം മാ​തൃ​ക

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 2034 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഫി​ഫ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 14 സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്തേ​ജ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഡോ​ള​ർ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന ത​രം​ഗ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ വ്യ​വ​സാ​യം ഒ​രു വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന ത​രം​ഗ​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പു​നഃ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. സ്പെ​യി​ൻ, ബെ​ൽ​ജി​യം, ചൈ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്രാ​ദേ​ശി​ക നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ധി​ക ക​രാ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    2034 ലോ​ക​ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 80,000 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം, സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ന് 60,000 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​രു സ്റ്റേ​ഡി​യം, ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 40,000 സീ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​റ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​വ​യി​ൽ ഒ​രു സ്റ്റേ​ഡി​യം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. മ​റ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ്ഥി​രം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തും.

    റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യം വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 18 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ ക​രാ​ർ, ദ​മ്മാ​മി​ൽ 45,000 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന 8,00,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഡോ​ള​റി​ന്റെ ക​രാ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വ​ണ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഇ.​ഡി മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും മ​തി​ലും ഉ​ള്ള ഖി​ദ്ദി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും ഈ ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പു​തി​യ അ​ൽ​മു​റ​ബ്ബ സ്റ്റേ​ഡി​യം, റോ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം, സൗ​ത്ത് റി​യാ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യം, ഖി​ദ്ദി​യ കോ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യം, നി​യോം സ്റ്റേ​ഡി​യം തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം സൗ​ദി നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

