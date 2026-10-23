ജുബൈൽ റോയൽ കമീഷന് കീഴിൽ 1,390 ബിരുദധാരികൾ; വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം 1.3 ട്രില്യൺ റിയാലിലേക്ക്

ജുബൈൽ റോയൽ കമീഷന് കീഴിൽ 1,390 ബിരുദധാരികൾ; വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം 1.3 ട്രില്യൺ റിയാലിലേക്ക്text_fields
ജുബൈൽ: ജുബൈൽ റോയൽ കമീഷന് കീഴിലുള്ള വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് 1,390 ബിരുദധാരികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങി. ഈ ബിരുദദാന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് റോയൽ കമീഷൻ നഗരങ്ങളിലെ 2026 രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ റോയൽ കമീഷൻ നഗരങ്ങളിലെ ആകെ വ്യവസായിക നിക്ഷേപം 1.3 ട്രില്യൺ സൗദി റിയാലിലേക്ക് ഉയർന്നതായും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജുബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല കൾച്ചറൽ സെന്ററിലാണ് പ്രൗഢമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ അമീർ സഊദ് ബിൻ നായിഫിന്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഊർജ മന്ത്രി അമീർ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, വ്യവസായ പ്രകൃതിവിഭവ മന്ത്രി, റോയൽ കമീ ഷൻ പ്രസിഡന്റ് എൻജിനിയർ ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ സാലിം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
രാജ്യത്തെ പ്രതിഭകൾക്ക് വിദഗ്ധ പരിശീലനവും അറിവും നൽകുന്നത് വ്യാവസായിക, സാങ്കേതിക മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിനും വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും മത്സരശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ബിരുദധാരികളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.വ്യവസായ നിർമ്മിതിയുടെ അടിത്തറ അറിവും നൈപുണ്യ വികസനവുമാണെന്ന് ഊർജ മന്ത്രി അമീർ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൽമാൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യവസായ വികസനം എന്നത് ഫാക്ടറികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, ആശുപത്രികൾ, കായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, പൊതുസേവനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ്. ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉയർന്ന ജീവിതനിലവാരവും ഉറപ്പുനൽകുന്ന മികച്ച അന്തരീക്ഷമാണ് റോയൽ കമീഷൻ നഗരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. സ്കൂൾ തലം മുതൽ കോളജുകൾ വരെ നീളുന്ന മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ അടിത്തറയാണ് ഈ വിദ്യാർഥികളുടെ വിജയത്തിന് കാരണം. വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 33,000 ത്തിലധികം ആൺ-പെൺ ബിരുദധാരികൾ പുറത്തിറങ്ങി വിവിധ ഫാക്ടറികളിലും കമ്പനികളിലും ജോലി നേടി രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാവസായിക വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യവസായം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജം, അനുബന്ധ സേവന മേഖലകൾ എന്നിവയിലേക്ക് യോഗ്യരായ സ്വദേശി പ്രതിഭകളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിൽ റോയൽ കമീഷൻ കോളജുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് ജുബൈൽ റോയൽ കമീഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. അൻവർ ബിൻ സഈദ് അൽ സഹ്റാനി വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥിനികൾക്കായി പുതിയ അക്കാദമിക്-സാങ്കേതിക കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചതായും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രവേശനം 30 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജെ.ഐ.സിയുടെ പുരുഷ കാമ്പസിന് പുറമെ സുദൈർ, ഫൈഹ, മത്റഫിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വനിത കാമ്പസുകളിലും ജെ.ടി.ഐ യിലുമായി പതിനാലായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻജിനീയറിങ്, ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ മേഖലകളിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ, നാലു വർഷത്തെ ബി.എസ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി സായാഹ്ന ബി.എസ്.ഐ.ടി കോഴ്സും ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടാതെ, സ്കിൽ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന ജുബൈൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജുബൈൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബാച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ബിരുദ ദാനവും ഇത്തവണ നടന്നു. സൗദി വനിതകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും കൈവരിച്ച വലിയ മുന്നേറ്റത്തെയാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തു ന്നത്. ചടങ്ങിന്റെ സമാപനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓണേഴ്സോടെ വിജയിച്ച ബിരുദധാരികളെയും പരിപാടിയുടെ സ്പോൺസർമാരെയും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ പ്രത്യേകം ആദരിച്ചു.