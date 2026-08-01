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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 4:42 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 4:42 PM IST

    അഴിമതി കേസിൽ അഞ്ച് സൗദി​ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ 131 ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്​റ്റിൽ

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    430 പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ അഴിമതിക്കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ 430 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും 131 പേരെ അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഓവർസൈറ്റ് ആൻഡ് ആൻറി-കറപ്ഷൻ അതോറിറ്റി (നസഹ) അറിയിച്ചു.

    അഴിമതി തടയുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ 2,338 പരിശോധനകളാണ് അതോറിറ്റി നടത്തിയത്. ഇതി​െൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത 430 സംശയാസ്പദരിൽ നിന്നുമാണ് 131 പേരുടെ അറസ്​റ്റ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരിൽ ചിലരെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് നസഹ ഈ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ആഭ്യന്തരം, പ്രതിരോധം, വിദേശകാര്യം, ആരോഗ്യം, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആൻഡ് ഹൗസിങ് എന്നീ അഞ്ച് മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരാണ് നടപടിക്ക് വിധേയരായത്. കൈക്കൂലി വാങ്ങൽ, ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Gulf Newscorruption casearrestedSaudi Arabia
    News Summary - അഴിമതി കേസിൽ അഞ്ച് സൗദി​ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ 131 ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്​റ്റിൽ
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