സൽമാൻ രാജാവിന്റെ അതിഥികളായി 90ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 1300 തീർഥാടകർ

cancel camera_alt സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം 90ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1300 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഹ​ജ്ജി​നെ​ത്തും. ലോ​ക​ത്തെ 90ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 1300 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഖാ​ദി​മു​ൽ ഹ​റ​മൈ​ൻ ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ ഹ​ജ്ജി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇൗ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ന് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന് മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ഖാ​ദി​മു​ൽ ഹ​റ​മൈ​ൻ ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ലുൈ​ശ​ഖ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രോ വ​ർ​ഷ​വും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യ എ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്.

1300 pilgrims from more than 90 countries as guests of King Salman