സൗദിയിൽ റോഡുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ 130 എ.ഐ കാമറകൾ

സൗദിയിൽ റോഡുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ 130 എ.ഐ കാമറകൾtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ റോഡുകളിൽ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് (എ.ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 130 കാമറകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ്സ് ജനറൽ അതോറിറ്റി സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾ സെൻറർ സജ്ജമാക്കി. റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ ഇടപെടാനും യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാനുഭവം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാനുമാണ് ഈ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്വദേശികളായ വിദഗ്ധർ തന്നെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾ സെൻററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ ഉടൻതന്നെ തിരിച്ചറിയാനും ഈ എ.ഐ കാമറകൾക്ക് സാധിക്കും. ഇത് അപകടങ്ങളോ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വേഗത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
ഇതിനുപുറമേ, ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി തത്സമയം ആശയവിനിമയം നടത്തി അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ടീമുകളെ ഉടൻതന്നെ അയക്കാൻ കൺട്രോൾ സെൻററിന് സാധിക്കും. ഇത് വഴി അപകട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മറ്റും സഹായമെത്തുന്ന സമയം ഗണ്യമായി കുറക്കാനും വലിയ റോഡ് ബ്ലോക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും.
റോഡ് ശൃംഖലയുടെ നടത്തിപ്പിലും പരിപാലനത്തിലും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾ സെൻററിൽ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. റോഡുകളിലെ സുരക്ഷാ നിലവാരം ഉയർത്താനും യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും റോഡ് സെക്ടർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഇത് ഏറെ സഹായകരമാണെന്ന് റോഡ്സ് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
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