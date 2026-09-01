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    ജി​ദ്ദ അ​ൽ​ഖും​റ​യി​ൽ റെ​യ്ഡ്: 1.3 ട​ൺ പ​ഴ​കി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു; 270 വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു

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    ജി​ദ്ദ അ​ൽ​ഖും​റ​യി​ൽ റെ​യ്ഡ്: 1.3 ട​ൺ പ​ഴ​കി​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു; 270 വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു
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    തെ​ക്ക​ൻ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​ൽ​ഖും​റ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ നീക്കുന്നു

    ജി​ദ്ദ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നാ​യി ജി​ദ്ദ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. തെ​ക്ക​ൻ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​ൽ​ഖും​റ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​പു​ല​മാ​യ റെ​യ്ഡി​ൽ 270 അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 1.3 ട​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​ഴ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഫീ​ൽ​ഡ് ടീം ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. റെ​യ്ഡി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 11 ട​ൺ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി പ്ര​ദേ​ശം ശു​ചീ​ക​രി​ച്ചു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - 1.3 tons of used clothes destroyed on Raid in Jeddah Al-Khumra
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