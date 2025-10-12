Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:01 AM IST

    റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ ഇരു ഹറമുകളിലുമായി എത്തിയത് 1.3 കോടി തീർഥാടകർ

    text_fields
    bookmark_border
    റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ ഇരു ഹറമുകളിലുമായി എത്തിയത് 1.3 കോടി തീർഥാടകർ
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നബവിയിലും റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിൽ ഉംറ തീർഥാടകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും എണ്ണം 13,029,471 ആയതായി ഹറമൈൻ കാര്യാലയം അറിയിച്ചു.

    മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ആകെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം: 4,197,055 ആണ്. ഇവരിൽ ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 2,887,516. ഹിജ്‌റ് ഇസ്മാഈലിൽ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചവരുടെ എണ്ണം: 22,786, മദീന മസ്ജിദുന്നബവിയിലെത്തിയ ആകെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം 179,088,5. ഇവരിൽ റൗദ ശരീഫിൽ നമസ്കരിച്ചവർ 355,532.

    സന്ദർശകരുടെയും തീർഥാടകരുടെയും എണ്ണം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രധാന കവാടങ്ങളിൽ സെൻസർ റീഡറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് അതോറിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    തീർഥാടകരുടെ പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരികളെ സഹായിക്കാനും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ നടപ്പിലാക്കിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sensor cameraSaudi Newspilgrims at the Masjid al-HaramProphet's mosque
    News Summary - 1.3 crore pilgrims visited both Harams in the month of Rabi'ul Akhir
    Similar News
    Next Story
    X