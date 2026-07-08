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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right12-ാമത് സൗദി ചലച്ചിത്ര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 July 2026 4:54 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 4:54 PM IST

    12-ാമത് സൗദി ചലച്ചിത്ര മേളക്ക് ഉജ്ജ്വല സമാപനം; ‘ഹിജ്‌റ’ മികച്ച ചിത്രം

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    12-ാമത് സൗദി ചലച്ചിത്ര മേളക്ക് ഉജ്ജ്വല സമാപനം; ‘ഹിജ്‌റ’ മികച്ച ചിത്രം
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    ദമ്മാം: ഫിലിം കമീഷ​െൻറ പിന്തുണയോടെ സിനിമ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച 12-ാമത് സൗദി ചലച്ചിത്ര മേളക്ക് കിങ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് സെൻറർ ഫോർ വേൾഡ് കൾച്ചറിൽ (ഇത്​റ) പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപനമായി. ‘എല്ലാ കഥയും ഒരു യാത്രയാണ്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ട മേളയിൽ 50 ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സെമിനാറുകളും അന്താരാഷ്​ട്ര വിദഗ്ധരുടെ പരിശീലന പരിപാടികളും ഇതി​െൻറ ഭാഗമായി നടന്നു. പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും നിരൂപകരും അടങ്ങുന്ന ജൂറിയാണ് അവാർഡുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    ആശയങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടയിലുള്ള അകലം കുറക്കാൻ ഈ മേളക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് ഫെസ്​റ്റിവൽ ഡയറക്ടറും സ്ഥാപകനുമായ കവി അഹമ്മദ് അൽ മുല്ല സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മേളയുടെ ഉന്നത ഉപദേശക സമിതി രൂപവത്​കരണവും അടുത്ത പതിപ്പി​െൻറ ആർട്ടിസ്​റ്റിക് ഡയറക്ടറായി പ്രശസ്ത സംവിധായകനും നിരൂപകനുമായ അബ്​ദുൽ മൊഹ്‌സെൻ അൽ ദബാ​െൻറ നിയമനവും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    സൗദി ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തി​െൻറ വളർച്ചയുടെ നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ പതിപ്പെന്ന് ‘ഇത്​റ’ ഡെപ്യൂട്ടി ഫെസ്​റ്റിവൽ ഡയറക്ടറും സാംസ്കാരിക ഉപദേഷ്​ടാവുമായ താരിഖ് അൽ ഖവാജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബുസാൻ ഇൻറർനാഷനൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്​റ്റിവലുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ‘കൊറിയൻ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്പോട്ട്‌ലൈറ്റ്’ ശ്രദ്ധേയമായി. മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ, പ്രമുഖ സൗദി ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ഹൈഫ അൽ മൻസൂറിനെ പ്രത്യേകം ആദരിച്ചിരുന്നു.

    പുരസ്കാരങ്ങൾ

    1. ഫീച്ചർ ഫിലിം: മികച്ച ചിത്രം: ‘ഹിജ്‌റ’ (സംവിധാനം: ഷഹാദ് അമീൻ).

    2. മികച്ച ജി.സി.സി ഫീച്ചർ ഫിലിം: ‘എർകാല: ഗിൽഗമെഷ്സ് ഡ്രീം’ (സംവിധാനം: മുഹമ്മദ് അൽ-ദരാജി).

    3. ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം: ‘എ മാറ്റർ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത്’ (സംവിധാനം: അനസ് ബാ-തഹാഫ്).

    4. മികച്ച നടി: സാറ തൈബ (എ മാറ്റർ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത്).

    5. മികച്ച ഹ്രസ്വചിത്രം: ‘മജ്‌ഹൂൽ’ (സംവിധാനം: ഇബ്രാഹിം അൽ ഗാംദി).

    6. മികച്ച ജിസിസി ഹ്രസ്വചിത്രം: ‘സീഡ്’ (സംവിധാനം: സൽമാൻ യൂസഫ്).

    7. നവാഗത ചിത്രത്തിനുള്ള അബ്​ദുള്ള അൽ മുഹൈസൻ അവാർഡ്: ‘സർഖത് നംല’ (സംവിധാനം: ലുജൈൻ സലാം).

    8. പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം: ‘അൽ സിത്ർ’ (സംവിധാനം: റോളണ്ട് ഹസ്സൻ, സാറ മസ്‌രി).

    9. മികച്ച ഡോക്യുമെൻററി: ‘ദബാബ് അൽ ബറൂദ്’ (സംവിധാനം: സാദ് തുഹൈത).

    10. മികച്ച ജിസിസി ഡോക്യുമെൻററി: ‘ഫരിഹ’ (സംവിധാനം: ബദർ അൽ റിമി).

    11. പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ്: ‘മർജൂജ് ഹസാസി’ (സംവിധാനം: മിഷാൽ അൽ തുബൈതി).

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    TAGS:awardsSaudi Film FestivalSaudi Arabia
    News Summary - 12th Saudi Film Festival concludes grandly; 'Hijra' wins Best Film
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