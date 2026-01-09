Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:07 AM IST

    കേ​ളി 12ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം; ലോ​ഗോ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    കേ​ളി 12ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം; ലോ​ഗോ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ലെ പു​രോ​ഗ​മ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ​യ കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ, 12ാമ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ലോ​ഗോ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    കേ​ളി​യു​ടെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​മ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യോ റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തെ​യോ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ലോ​ഗോ. കൂ​ടാ​തെ കേ​ളി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന.

    ലോ​ഗോ Vector / PSD / AI ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ലോ​ഗോ​യി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളോ മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. മു​മ്പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തും ഒ​റി​ജി​ന​ൽ ഡി​സൈ​നും ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ലോ​ഗോ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 12-ന​കം Keliriyadh@gmail.com എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്ക​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര​യു​മാ​യി (0502623622, 0540010163) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ം.

    News Summary - 12th Conference of the Keli Conference; Logo invited
