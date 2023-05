cancel By സാദിഖലി തുവ്വൂർ ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​മാ​സം 18 മു​ത​ല്‍ 24 വ​രെ സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടും (ജ​വാ​സാ​ത്ത്) ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 12,093ഓ​ളം പേ​രെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 6,598ഓ​ളം പേ​ർ താ​മ​സ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​വ​രും 4,082ഓ​ളം പേ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രു​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 1,413ഓ​ളം പേ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യി.

രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൊ​ത്തം 401 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ഇ​വ​രി​ൽ 45 ശ​ത​മാ​നം യ​മ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രും 53 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ത്യോ​പ്യ​ക്കാ​രും ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​നം പേ​ര്‍ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​മാ​ണ്. 64 പേ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. താ​മ​സ, ജോ​ലി, അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ 13 പേ​രെ​യും സു​ര​ക്ഷ​സേ​ന അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​തു​വ​രെ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ 22,770 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 4,513 സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഡീ​പോ​ര്‍ട്ടേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന 27,283 പേ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ നി​ല​വി​ല്‍ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വ​രി​ൽ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത 20,707 പേ​ര്‍ക്ക് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ എം​ബ​സി​ക​ളോ​ടും കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റു​ക​ളോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 1,362 പേ​ര്‍ക്ക് മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 6,676 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

12,093 violators were arrested during the inspection of the Ministry of Home Affairs