Madhyamam
    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ൽ...
    18 Aug 2025 8:38 AM IST
    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​റാ​യി 12 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഹ​ജ്‌​റ​സ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ജ്​​റ​സ്

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​റാ​യി 12 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഹ​ജ്‌​റ​സ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ജ്​​റ​സ്
    ഹ​ജ്‌​റ​സ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ജ്​​റ​സ് കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള​യി​ൽ

    റി​യാ​ദ്​: 2025ലെ ​ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ 12 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഹ​ജ്‌​റ​സ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ജ്​​റ​സ്​ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള​യി​ലെ ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ദി ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​നാ​ണ്​ യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഹ​ജ്‌​റാ​സ് പു​തി​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നെ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ താ​ൻ ഒ​രു ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​റാ​ണെ​ന്നും മൂ​ന്ന് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും ഹ​ജ്​​റ​സ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ൽ മ​ൽ​വാ​ഹ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​മ്പ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മി​ക​ച്ച ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ന്റെ പു​തി​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നെ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഹ​ജ്​​റ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഫാ​ൺ​ക​ൺ ലേ​ല ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ഹി​ജ്‌​റ​സ്. മു​ഴു​വ​ൻ വി​ൽ​പ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നെ ത​​ന്റെ പേ​രി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ക​രി​യ​റി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ നേ​ട്ടം കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഈ ​യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ.

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ബ്രീ​ഡി​ങ്​ ഫാം ​ലേ​ല​ത്തി​ലെ ‘ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ’ പ​വ​ലി​യ​ൻ ഹ​ജ്​​റ​സി​നെ പോ​ലു​ള്ള ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്ര​മി​ക​ളെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ക്ല​ബ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശീ​ല​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ വി​ദ്യ​ക​ൾ, പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ളെ ഈ ​പു​രാ​ത​ന ഹോ​ബി​യു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​വി​ലി​യ​ൻ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​​ന്റെ ദൃ​ശ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, ഈ ​പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​വും അ​ഭി​നി​വേ​ശ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ൻ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യി​ലൂ​ടെ​യും സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ക്ല​ബ് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​റി​വു​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

