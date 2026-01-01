Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​മ്മാം: വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ്, വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള 11 പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി കോ​ട​തി 155 വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന, ക​വ​ർ​ച്ച, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ​വെ​ക്ക​ൽ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ശ​യാ​തീ​ത​മാ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ട്ട് സൗ​ദി, മൂ​ന്ന് സു​ഡാ​നീ​സ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക്​ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ പ്ര​തി​യു​ടെ​യും കു​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗൗ​ര​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ രീ​തി​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും മേ​ൽ​ക്കോ​ട​തി​യും ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ഞ്ച​ന, വ്യാ​ജ സ്വ​ത്ത് രേ​ഖ​ക​ൾ, വ്യാ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ, വി​ശ്വാ​സ ദു​രു​പ​യോ​ഗം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല്​ കോ​ടി റി​യാ​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ര​ക​ളെ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നും ബ​ല​മാ​യി ബാ​ങ്ക് ചെ​ക്കു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും സം​ഘം തോ​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഒ​രു ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നും ഭാ​ര്യ​യാ​യ ഹെ​യ​ർ​ഡ്രെ​സ​റും നി​ര​വ​ധി കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ​വ​രി​ൽ മു​ൻ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ, അ​ന്ധ​യാ​യ സ്ത്രീ, ​സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​ലെ ഓ​ണ​റ​റി അം​ഗം, സൗ​ദി ക​വി, മ​റ്റ് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ്യാ​ജ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്വ​ത്ത് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​ര​ക​ളെ വ​ശീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി കോ​ട​തി രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു കേ​സി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ഓ​ണ​റ​റി അം​ഗം പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സം​ഘം അ​യാ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് ചെ​ക്ക് മോ​ഷ്​​ടി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​ന്നി​ൽ, മു​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീം ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച്​ 1.2 കോ​ടി സൗ​ദി റി​യാ​ൽ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ അ​ന്ധ​യാ​യ സ്ത്രീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 60 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​തി​ക​ൾ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​ണ​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഗ്രൂ​പ്പി​​ന്റെ നേ​താ​വ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വാ​ട​ക ന​ൽ​കി വ​ലി​യ ബം​ഗ്ലാ​വ് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ്രീ​മി​യം ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ബ്രോ​ക്ക​റേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ബ്രോ​ക്ക​റെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ക​ണ്ണു​ക​ൾ കെ​ട്ടി, കൈ​ക​ൾ വി​ല​ങ്ങി​ട്ട്, ഭീ​ഷ​ണി മു​ന​മ്പി​ൽ നി​ർ​ത്തി ബാ​ങ്ക് ചെ​ക്ക് വാ​ങ്ങി പ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ത​ട​വി​ൽ വെ​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ, കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 250 തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ സ്ഥി​രം കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​ഞ്ച​ന, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം​വെ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്ധ​യാ​യ സ്ത്രീ​യെ സം​ഘം പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റ്റോ​ർ​ണി ന​ൽ​കാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ര​യെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ച്ച് തോ​ക്കി​ൻ മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി 50 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ക്ക് ബ​ല​മാ​യി നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​വ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​നെ കോ​ട​തി 25 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​നും 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്കി​നും വി​ധി​ച്ചു. ഭാ​ര്യ​ക്ക് 13 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്കും ഒ​രു ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ത​ട​ങ്ക​ൽ, വൈ​ദ്യു​തി പീ​ഡ​നം, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന് ഒ​രു സു​ഡാ​നി​ക്ക് 18 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും വി​ധി​ച്ചു. മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 18 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ല​ക്ഷം സൗ​ദി റി​യാ​ൽ പി​ഴ​യും യാ​ത്ര​വി​ല​ക്കു​ക​ളും സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ ശി​ക്ഷ​യും വി​ധി​ച്ചു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, വ​ഞ്ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​യാ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​ക്ക് 12 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും യാ​ത്ര വി​ല​ക്കും പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ഫ​ണ്ടു​ക​ളും മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സിം ​കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ല്യ​മാ​യ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും സം​ഘം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച തോ​ക്കും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

