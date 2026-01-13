Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദ റുവൈസിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 1:37 PM IST

    ജിദ്ദ റുവൈസിൽ തകർന്നുവീഴാറായ 1,011 കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ജിദ്ദ റുവൈസിൽ തകർന്നുവീഴാറായ 1,011 കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റു​വൈ​സ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജി​ദ്ദ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ു. സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന 1,011 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങും. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര പ​രി​സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള 1,011 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റും. കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ സ​മ​യം (ഗ്രേ​സ് പി​രീ​ഡ്) ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ക, ന​ഗ​ര​ത്തി​​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ് ക്രൈ​സി​സ് വി​ഭാ​ഗം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജി​ദ്ദ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലെ വി​വി​ധ ഡി​സ്ട്രി​ക്ടു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BuildingsJeddahDemolishedcollapsing
    News Summary - 1,011 collapsing buildings being demolished in Ruwais, Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X