Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅഴിമതി കേസുകളിൽ 100...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:02 PM IST

    അഴിമതി കേസുകളിൽ 100 പേർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അഴിമതി കേസുകളിൽ 100 പേർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: അഴിമതി, കൈക്കൂലി, ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ എന്നീ കേസുകളിൽ നൂറ് പേരെ സൗദിയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്രയും പേർ പിടിയിലായത്. 4895 പരിശോധനകൾ നടത്തിയതായും 478 സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അവരിൽ ചിലരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടതായും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

    അറസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കെതിരെ കൈക്കൂലി, ഔദ്യോഗിക സ്വാധീനം ദുരുപയോഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഭവന നിർമ്മാണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസനം എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണിവരെന്നും അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bribery casecorruption casesSaudi Anti-Corruption AuthorityMany people arrested
    News Summary - 100 people arrested in corruption cases
    Similar News
    Next Story
    X