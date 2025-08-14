Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Aug 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 7:24 AM IST

    ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത ഭൂ​മി​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി

    റി​യാ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ട​ക നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി
    unused land
    ഒ​ഴി​ഞ്ഞുകി​ട​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പ​ത്തു ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യി. റി​യാ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ട​ക നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​ർ വി​ല വ​ർ​ധി​ക്കും വ​രെ ഭൂ​മി വെ​റു​തെ​യി​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യ​ലും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ട​ക നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന ത​ട​യാ​ൻ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു ഒ​ഴി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നി​കു​തി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. ഇ​താ​ണി​പ്പോ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ട​ക ഉ​യ​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക. സ്ഥ​ലം വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ, ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​വ​ണ​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. നി​ല​വി​ൽ ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ട​മ​ക​ളേ​യും ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ക്കും.

