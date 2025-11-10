Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 10:02 AM IST

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ‘ശൈ​ബാ​ര’ ദ്വീ​പി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ട​ക​ക്ക് ​10 പു​തി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ‘ശൈ​ബാ​ര’ ദ്വീ​പി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ട​ക​ക്ക് ​10 പു​തി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ശൈ​ബാ​ര ദ്വീ​പി​ൽ വ​രും​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 പു​തി​യ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ഹ്​​മ​ദ് അ​ൽ​ഖ​ത്തീ​ബ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ട​ക നി​ര​ക്കി​ൽ​ ഇ​വ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കും. ഇ​ട​ത്ത​രം, ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ടൂ​റി​സം ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ​ഖ​ത്തീ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​ക്ക്​ ആ​ഡം​ബ​ര റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന് ശേ​ഷം ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ൽ താ​മ​സ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പു​തി​യ ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ 2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ​യും ഉം​റ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​ണ് സൗ​ദി പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsRed Seagulf news malayalam
    News Summary - 10 new resorts for low rent on ‘Shaibara’ island in the Red Sea
    Similar News
    Next Story
    X