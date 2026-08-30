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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 3:49 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 3:49 PM IST

    സൗദിയിൽ 10 ലുലു സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ധാരണ: പെട്രോമിനും ലുലു ഗ്രൂപ്പും കൈകോർക്കുന്നു

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    ജിദ്ദയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു
    സൗദിയിൽ 10 ലുലു സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ധാരണ: പെട്രോമിനും ലുലു ഗ്രൂപ്പും കൈകോർക്കുന്നു
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    ലുലു സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ട ചടങ്ങ്​

    ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെ പെട്രോമിൻ ഗ്യാസ് സ്​റ്റേഷൻ ലൊക്കേഷനുകളിൽ 10 ‘ലുലു സ്വിഫ്റ്റ്’ കൺവീനിയൻസ് സ്​റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖ ഊർജ്ജ-മൊബിലിറ്റി കമ്പനിയായ പെട്രോമിനും ലുലു ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. സൗദി അൽ ദബ്ബാഗ് ഗ്രൂപ്പി​െൻറ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പെട്രോമിൻ.

    ജിദ്ദയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ ലുലു സൗദി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസും പെട്രോമിൻ എനർജി സി.ഇ.ഒ അമിത് വാംഖഡെയുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. അൽ ദബ്ബാഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും സൗദി ജനറൽ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ അതോറിറ്റിയുടെ മുൻ ഗവർണറുമായ അമർ അൽ ദബ്ബാഗ്, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫലി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്.

    ധാരണാപത്ര പ്രകാരം ജിദ്ദയിൽ ആറും റിയാദിൽ നാലുമടക്കം ആകെ 10 ലുലു സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോറുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുറക്കുന്നത്. ലുലുവി​െൻറ കൺവീനിയൻസ് റീട്ടെയിൽ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക ചുവടുവെയ്പ്പാണിത്. സൗദി വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവും സൗകര്യപ്രദവുമായ റീട്ടെയ്ൽ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ആധുനിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വേഗതയേറിയതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഷോപ്പിങ്​ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ആശയത്തോടെയാണ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് സ്വിഫ്റ്റ് കൺവീനിയൻസ് സ്​റ്റോറുകൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്. വേഗതയ്ക്കും എളുപ്പത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾക്കുമാണ് സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോറുകൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

    1968-ൽ സൗദി അരാംകോയും എക്സോൺ മൊബീലും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായി ‘പെട്രോലുബ്’ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് പിന്നീട് പെട്രോമിൻ ആയി മാറിയത്. അൽ ദബ്ബാഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഈ മേഖലയിലെ മുൻനിര മൊബിലിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ദാതാവായി പെട്രോമിൻ വളർന്നു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് പുറമെ യു.എ.ഇ, മൊറോക്കോ, പാകിസ്​താൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും അടുത്തിടെ പെട്രോമിൻ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു.

    നിലവിൽ സൗദിയിലുടനീളം 80-ലധികം ഗ്യാസ് സ്​റ്റേഷനുകളാണ് പെട്രോമിനുള്ളത്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 10 കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ, റീട്ടെയ്ൽ-മൊബിലിറ്റി രംഗങ്ങളിലെ സഹകരണം വഴി ഭാവിയിൽ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും പെട്രോമിനും ലുലു ഗ്രൂപ്പും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.

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    TAGS:luluagreementSaudi Arabia
    News Summary - Agreement reached to open 10 LuLu Swift stores in Saudi Arabia: Petromin and LuLu Group join hands
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