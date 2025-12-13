Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    13 Dec 2025 10:10 AM IST
    13 Dec 2025 10:10 AM IST

    10 പു​ര​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ; ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം

    10 പു​ര​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ; ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം
    മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​മി​ൽ അ​ൽ അ​ലി​യും ന​ടി​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് അ​മ​ൽ അ​ൽ റ​മ​ദാ​നും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​വാ​ലി​സ് തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഏ​ക​പാ​ത്ര നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​ട​ക ര​ച​ന, ന​ട​ൻ, ന​ടി, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, സൗ​ണ്ട്​ ഇ​ഫ​ക്റ്റ്, സ്റ്റേ​ജ് മേ​ക്ക​പ്പ്, സെ​റ്റ് ഡി​സൈ​ൻ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​റ്റി​ങ്, നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ്​ പു​ല​ർ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ക​ഥ എ​ഴു​തി​യ അ​ബ്ബാ​സ് അ​ൽ ഹ​യെ​ക് ആ​ണ് മി​ക​ച്ച നാ​ട​ക ര​ച​യി​താ​വ്. മി​ക​ച്ച ന​ട​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് കാ​മി​ൽ അ​ൽ അ​ലി​യും ന​ടി​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് അ​മ​ൽ അ​ൽ റ​മ​ദാ​നും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. റീം ​സി​യാ​ദ് (മേ​ക്ക​പ്) അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ലി (സൗ​ണ്ട് ഇ​ഫ​ക്റ്റ്സ്), അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സ​വാ​ത്ത് (അ​ല​ങ്കാ​രം), യൂ​സ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ർ​ബി (സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ), ന​ജാ​ത്ത് സൈ​രി (വ​സ്ത്രാ​ല​ങ്കാ​രം), ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​വൈ​ഗെ​ദ് (ലൈ​റ്റി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ. പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​റാ​വി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), പ്ര​ഫ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ഫ​ർ, പ്ര​ഫ​സ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹാ​ർ​തി എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ. തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റ്​ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഖ​സ​ബി, തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ. ​സാ​മി അ​ൽ ജു​മാ​ൻ, ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ സ്മൈ​ൽ, തി​യ​റ്റ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ പ്ര​ഫ. ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ബാ​സ്, ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​ൾ​ച്ച​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ ഹ​ർ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ഡ്ജി​ങ്​ പാ​ന​ലി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​ക്കു​ള്ള ഇ​ട​മാ​യും മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ സ​ത്ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വേ​ദി​യാ​യും തി​യ​റ്റ​ർ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഇ​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഫ​ലം കാ​യ്ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​ത്താ​ണെ​ന്നും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ ഡ്യു​വോ​ഡ്രാ​മ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ദ​മ്മാ​മി​ലെ മോ​ണോ​ഡ്രാ​മ മേ​ള​യി​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റ്​ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഖ​സ​ബി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്‌​സി​ന് ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ൽ ഖ​സ​ബി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

