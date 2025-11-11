Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 9:17 AM IST

    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യം നേ​ടി 10 ല​ക്ഷം സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ

    ‘സ​മാ​അ്’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ നൈ​പു​ണ്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ൽ​കി
    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യം നേ​ടി 10 ല​ക്ഷം സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ
    നിർമിത ബുദ്ധി വൈദഗ്​ധ്യം നേടിയ സൗദി പൗരന്മാർക്ക്​

    നൈപുണ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ നൽകാൻ റിയാദിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങ്​

    റി​യാ​ദ്: ‘സ​മാ​അ്’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ 10 ല​ക്ഷം സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രെ എ.​ഐ നൈ​പു​ണ്യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ​താ​യി സൗ​ദി ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ്​ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​തോ​റി​റ്റി ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് പി​ന്നി​ട്ട​ത്. സൗ​ദി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ എ.​ഐ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ ഈ ​നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​സം​രം​ഭം 10 ല​ക്ഷം സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​തി​​ന്റെ പോ​സി​റ്റി​വ് പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മ​ജീ​ദ് അ​ൽ ശ​ഹ്‍രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം ചു​രു​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത്.

    ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം സ്കൂ​ൾ, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി. വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ​ബു​നി​യാ​ൻ, സൗ​ദി ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​ഗാം​ദി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ഇ​നാ​സ് അ​ൽ​ഈ​സ, ഇ​മാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​അം​രി, ‘സ​ദാ​യ’ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഇ​സാം അ​ൽ​വാ​ഖി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

