Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:38 AM IST

    സ​ഹ്റ റോ​സ്റ്റ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ -ഇ​ബ്ന്‍ ദി​ർ​ഹാം സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സ​ഹ്റ റോ​സ്റ്റ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ -ഇ​ബ്ന്‍ ദി​ർ​ഹാം സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    സ​ഹ്റ റോ​സ്റ്റ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ -ഇ​ബ്ന്‍ ദി​ർ​ഹം സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ സ​ഹ്റ റോ​സ്റ്റ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ -ഇ​ബ്ന്‍ ദി​ർ​ഹാം സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പ്രീ​മി​യം റോ​സ്റ്റ​റി ആ​ശ​യ​വു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​ഹ്റ റോ​സ്റ്റ​ർ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത​വും നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക -സാം​സ്കാ​രി​ക -വാ​ണി​ജ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചി​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​ഇ.​ഒ നി​തി​ൽ, സി.​സി.​ഒ -കു​വൈ​ത്ത് ശ​രീ​ഫ് ബി.​സി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന വ​സീം, ശ​രീ​ഫ് ബി.​സി​യി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    റോ​സ്റ്റ​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ൺ​ഫെ​ക്ഷ​ന​റി, നോ​ൺ ഫു​ഡ് ഐ​റ്റം​സ്, ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഹെ​ർ​ബ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് സ​ഹ്റ റോ​സ്റ്റ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും, ട്രാ​വ​ൽ -ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലി പാ​ക്കി​ങ്ങോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഐ​റ്റം​സു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​ക്കും പു​തു​മ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​റി​വ​രു​ന്ന രു​ചി​ക്കും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​ഹ്റ റോ​സ്റ്റ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:zahragulfqatar​
    News Summary - Zahra Rooster Trading begins operations at Al Mansoor-Ibn Dirham Street
