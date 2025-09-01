Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:51 AM IST

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഈ​ണം -2025 പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    yuvakalsahithi
    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഈ​ണം -2025 പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘ഈ​ണം 2025’ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​അ​ൽ സ​ദ്ദ് സ്വാ​ദ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഐ.​സി.​സി.​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ന​വാ​സ് ത​വ​യി​ലി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹീ​ർ ഷാ​നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ്, മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Gulf NewsQatarNewsPoster ReleaseYuvakalasahithi
    News Summary - Yuvakalsahithi Festival -2025 Poster Release
