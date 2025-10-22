Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    22 Oct 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 8:33 AM IST

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ഈ​ണം 2025 അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യി അ​ൽ​സ​ദ്ദ്-​സ്വാ​ദ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യും വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ന​വാ​സ് ത​വ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. തി​രു​വാ​തി​ര​യും ഒ​പ്പ​ന​യും മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ന്നു. സി​റാ​ജ്, സി​ത്താ​ര രാ​ജേ​ഷ്, ഷാ​ന ലാ​ലു, മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​ഹീ​ർ ഷാ​നു സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​നീ​ഫ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

