Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:09 PM IST

    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​ർ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    free medical camp organized by Youth Literature Qatar
    യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി ഖ​ത്ത​റും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും കാ​മ്പി​യി​നി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ക്യാ​മ്പി​ൽ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹീ​ർ ഷാ​നു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹി​മാ​ൻ (ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ഹ​ദ് (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ - അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്), ഷാ​ന​വാ​സ് ത​വ​യി​ൽ(​വൈ.​കെ.​എ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഇ​ക്ബാ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല (ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ- അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്), സി​റാ​ജ് (വൈ.​കെ.​എ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഷാ​ന ലാ​ലു (വ​നി​താ​സാ​ഹി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ഘു​നാ​ഥ്, ഷാ​ൻ പേ​ഴു​മൂ​ട്, ഷ​മീ​ർ റ​ഹീം, കെ.​ഇ. ലാ​ലു, അ​ഭി​ന​വ് ഭാ​സ്ക​ർ, ഷെ​രീ​ഫ് പു​ഴ​ക്ക​ത്ത്, സു​നി​ൽ, ഷെ​രീ​ഫ്, ഷാ​ജി, സി​ത്താ​ര രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X