Madhyamam
    Qatar
    date_range 13 Sept 2025 2:20 PM IST
    date_range 13 Sept 2025 2:20 PM IST

    യൂ​ത്ത് ഫോ​റം അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു

    യൂ​ത്ത് ഫോ​റം അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വു പ്ര​കാ​രം മ​ന്ത്രി​യാ​യി നി​യു​ക്ത​നാ​യ ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​താ​ന്ത​ര സം​വാ​ദ കേ​ന്ദ്രം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. ഇ​ബ്രാ​ഹീം ബി​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യെ യൂ​ത്ത് ഫോ​റം നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ക​താ​റ ഡി.​ഐ.​സി.​ഐ.​ഡി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യൂ​ത്ത് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ൻ​ഷാ​ദ് പു​ന​ത്തി​ൽ, സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ. കാ​സിം, യൂ​ത്ത് ഫോ​റം കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗം എം.​ഐ. അ​സ്‌​ലം തൗ​ഫീ​ഖ്, അ​ബ്സ​ൽ അ​ബ്ദു​ട്ടി, റ​ഖീ​ബ്‌ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

