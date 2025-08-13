Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:36 AM IST

    യുവജന ദിനാചരണം; സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും ദേശീയ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രധാനം

    യുവജന ദിനാചരണം; സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും ദേശീയ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രധാനം
    ദോഹ: പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫ​വാ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മി​സ്ഫ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​രി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലും യു​വാ​ക്ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും നേ​തൃ​ത്വ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള മ​നോ​ഭാ​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. യു​വ​ജ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12ന് ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം യു​വ​ജ​ന ദി​നം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യാ​ലും താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യാ​ലും ലിം​ഗ​ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​യോ​ജി​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ മി​സ്ഫ​രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. എ.​ഐ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദാ​ന​ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ മി​സ്ഫ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​ഴി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ർ​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:celebrationQatar Newsnational developmentYouth Day
    News Summary - Youth Day Celebration; Youth participation is important in building society and ensuring national development
