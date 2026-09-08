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    ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം യ​ങ് ഫാ​ർ​മ​ർ കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

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    ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം യ​ങ് ഫാ​ർ​മ​ർ കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
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    ദോ​ഹ: കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കൃ​ഷി​യോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം ദോ​ഹ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'നാ​ട് യ​ങ് ഫാ​ർ​മ​ർ കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് – സീ​സ​ൺ 5 വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കൃ​ഷി​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​ണ്. മി​ക​ച്ച കൃ​ഷി​രീ​തി, തോ​ട്ട​പ​രി​പാ​ല​നം, പ​രി​ശ്ര​മം, പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം: ആ​മി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജി​യ​ന്ന തെ​രേ​സ് ജി​റ്റോ (ഇ​രു​വ​രും എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ). ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം: ടി. ​ല​ക്ഷ്മി ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി (രാ​ജ​ഗി​രി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ), ഉ​സ്താ​ദ് കൗ​ർ (രാ​ജ​ഗി​രി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ). മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം: നോ​യ​ൽ അ​ഭി​ലാ​ഷ് സൈ​മ​ൺ (ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ). പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​നം: അ​ർ​ജു​ൻ ബി​ജു പി​ള്ള (ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ), പാ​ർ​വ​തി വി​പി​ൻ (ഡി.​പി.​എ​സ് മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ).

    കൃ​ഷി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ അ​റി​വ് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ത്സ​രം ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​പ്രീ​തി നേ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ടം ദോ​ഹ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു​വ മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കൃ​ഷി​യോ​ടു​ള്ള സ്നേ​ഹ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തി, ഭാ​വി​യി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നും മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    News Summary - Young Farmer Contest Winners Announced
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