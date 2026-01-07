Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമെട്രാഷിലൂടെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 9:24 AM IST

    മെട്രാഷിലൂടെ നിയമലംഘനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം

    text_fields
    bookmark_border
    സുരക്ഷാ നടപടികൾ കർശനമാക്കി ഖത്തർ
    മെട്രാഷിലൂടെ നിയമലംഘനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോഹ: രാജ്യത്തെ പൊതുക്രമവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്താൻ പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മെട്രാഷ് മൊബൈൽ ആപ്പിലെ ‘അൽഅദീദ്’ സേവനം പരിഷ്കരിച്ചു. ഇതിലൂടെ പ്രവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും സ്വദേശികൾക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രിവന്റിവ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്മെന്റിനെ അറിയിക്കാം.

    പൊതുധാർമികതക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ, സാമൂഹികമായ മോശം പെരുമാറ്റങ്ങൾ, ഭീഷണികൾ, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ, ഭരണപരമായ അഴിമതിക്കേസുകൾ എന്നിവ ഈ സേവനത്തിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പരാതി നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയും രഹസ്യസ്വഭാവവും പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

    രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. സുരക്ഷ എന്നത് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യേ​ണ്ട രീ​തി:

    മെ​ട്രാ​ഷ് ആ​പ്പി​ലെ ‘സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി’ വി​ൻ​ഡോ തു​റ​ന്ന് അ​തി​ൽ ‘സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കം​പ്ല​യി​ന്റ്’ സെ​ക്ഷ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് ‘അ​ൽ​അ​ദീ​ദ് സ​ർ​വി​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്’ വ​ഴി നി​ശ്ചി​ത വി​ഭാ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാം. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ അ​റ്റാ​ച്ച് ചെ​യ്യാ​നും ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​പ്പി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metrashViolationsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - You can also report violations through Metrash
    Similar News
    Next Story
    X