    date_range 30 March 2026 12:51 PM IST
    date_range 30 March 2026 12:51 PM IST

    ഇന്നലെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ശ്ര​മം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും ഇ​റാ​ന്റെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മം. ഞായറാഴ്ച ഇ​റാ​ൻ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട നി​ര​വ​ധി ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സാ​യു​ധ സേ​ന നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​തു​ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് തുടർച്ചയായി ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​കുന്നത്.

    ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച



    ദോ​ഹ: ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 'ര​ക്തം ന​ൽ​കൂ, ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കൂ' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ ന​സീം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​മ​ണി വ​രെ സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ന​സീം സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ബി.​എം.​ഐ, പ്ര​ഷ​ർ, ഷു​ഗ​ർ, ​കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ​ജ​ന​റ​ൽ ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ​ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​നും സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ളി​ക്കു​ക. ഫോ​ൺ: 44111133.

    സമുദ്രഗതാഗതം ഭാ​ഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു


    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇന്നു മു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​മു​ദ്ര​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ക​പ്പ​ലി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മു​ദ്ര യാ​ത്രാ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​രി​ച്ച് തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ​യും ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ഐ​ഡ​ന്റി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റ​വും വ​യ​ർ​ലെ​സ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​വും (വി.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ് - ചാ​ന​ൽ 16) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​റൈ​ൻ വെ​സ​ൽ​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഷ​​കീ​​റ​​യു​​ടെ സം​​ഗീ​​ത പ​​രി​​പാ​​ടി ന​വം​ബ​ർ 18ന്

    ദോ​​ഹ: പോ​​പ്പ് ഐ​​ക്ക​​ണും ഗ്രാ​​മി അ​​വാ​​ർ​​ഡ് ജേ​​താ​​വു​​മാ​​യ ഷ​​കീ​​റ​​യു​​ടെ ദോ​​ഹ​​യി​​ലെ സം​​ഗീ​​ത പ​​രി​​പാ​​ടി ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​​ത്ത​​ർ ക​​ല​​ണ്ട​​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ ഏ​​പ്രി​​ൽ ഒ​​ന്നി​​ന് ന​​ട​​ത്താ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന​ പ​രി​പാ​ടി മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ നി​​ല​​വി​​ലെ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം ക​​ണ​​ക്കി​​ലെ​​ടു​​ത്ത് മാ​​റ്റി​​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലാ​സ് മു​ഹെ​റ​സ് യ ​നോ യോ​റ​ൻ എ​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ന്റെ വേ​ൾ​ഡ് ടൂ​റി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഷ​കീ​റ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​​ര​​ത്തേ എ​​ടു​​ത്ത എ​​ല്ലാ ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ളും പു​​തി​​യ തീ​​യ​​തി​​വ​​രെ സാ​​ധു​​വാ​​ണെ​​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി.

