Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    4 Jan 2026 2:42 PM IST
    Updated On
    4 Jan 2026 2:42 PM IST

    യ​മ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന നീ​ക്കം; സൗ​ദി​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ

    യ​മ​ൻ സ​മാ​ധാ​ന നീ​ക്കം; സൗ​ദി​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: യ​മ​നി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ​ക്ഷി​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി യ​മ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യ​മ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​യാ​ദി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ക​ക്ഷി​ക​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യ​മ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. യ​മ​നി​ലെ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യ​മ​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത്.

    മ​റ്റ് ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​തെ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കൂ​ടാ​തെ​യു​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

