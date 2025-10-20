Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Oct 2025 11:57 AM IST
    20 Oct 2025 11:57 AM IST

    കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യം നേ​ടാം; കു​ട്ട്യോ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കു​ഞ്ഞെ​ഴു​ത്തു​കാ​രി യാ​ഹ്‌​വി​യു​ടെ ക​ഥ

    യാ​ഹ്‌​വി ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ ത​ന്റെ പു​സ്ത​ക​വു​മാ​യി

    ​ദോ​ഹ: വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ര​സ​ക​ര​മാ​യ ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ യാ​ഹ്‌​വി ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ. 'ലൈ​ഫ് ഓ​ഫ് ടീം ​വ​ർ​ക്ക്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ക​ഥ​യി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ (ടീം ​വ​ർ​ക്ക്) പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൊ​റി​സ​ൺ ഓ​ഫ് ഇ​മേ​ജി​നേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന കൃ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് യാ​ഹ് വി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​ഥ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    യാ​ഹ്‌​വി എ​ന്ന കൊ​ച്ചു​മി​ടു​ക്കി​യു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും എ​ഴു​ത്തി​ലെ മി​ക​വും ഈ ​ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം. പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ഈ ​ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ആ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ ടീം ​വ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ദേ​ശ​വും ക​ഥ​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ണ​വും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​വും ക​ഥ ന​ൽ​കു​ന്നു. ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ യാ​ഹ്‌​വി, ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ-​ല​ളി​ത​ശ്രീ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്. യാ​ഹ്‌​വി ഉ​ദ​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ന്താ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

