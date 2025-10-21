Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്‌ അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​യി യാ​ഫി ഐ​മ​ൻ

    ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്‌ അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​യി യാ​ഫി ഐ​മ​ൻ
    ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡു​മാ​യി യാ​ഫി ഐ​മ​ൻ

    ദോ​ഹ: 150 കാ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ നി​മി​ഷ​നേ​രം​കൊ​ണ്ട് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ടു​വ​ള്ളി വെ​ണ്ണ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​മീ​ർ -ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഹ​നാ​സ് ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൻ ​ഏ​ഴു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ യാ​ഫി ഐ​മ​ൻ ചെ​റി​യേ​രി പൊ​യി​ലി​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ലാ​പ്‌​ടോ​പ് സ്ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച 150 കാ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വെ​റും മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റും 49 സെ​ക്ക​ൻ​ഡും സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​വ​യു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി​യും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും ഈ ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ എ​ട്ടി​നാ​ണ് യാ​ഫി​യു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് യാ​ഫി ഐ​മ​ൻ. ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച യാ​ഫി ഐ​മ​നെ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

