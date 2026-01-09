Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:04 AM IST

    ഷവോമി എക്‌സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

    ഷ​വോ​മി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോം ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്
    ഷവോമി എക്‌സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    ഷ​വോ​മി എ​ക്‌​സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് സ്റ്റോ​ർ അ​ലി​ഫ് സ്റ്റോ​ർ സി.​ഇ.​ഒ റം​സി റി​സെ​ക്, ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ് സി.​എ​ഫ്.​ഒ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഷ​വോ​മി​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി പു​തി​യ എ​ക്‌​സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് സ്റ്റോ​ർ കോ​ർ​ണി​ഷ് ദ​ഫ്ന അ​ലി​ഫ് സ്റ്റോ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ലി​ഫ് സ്റ്റോ​ർ സി.​ഇ.​ഒ റം​സി റി​സെ​ക്, ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ് സി.​എ​ഫ്.​ഒ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്റ്റോ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷ​വോ​മി, ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക്, അ​ലി​ഫ് സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഷ​വോ​മി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സ​സ്, ടെ​ലി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ, ഇ-​സ്‌​കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ചു​നോ​ക്കാ​നും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ത്തി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്റ്റോ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച വി​ൽ​പ​നാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​ന​വും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സ​ർ​വി​സും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഷ​വോ​മി പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ചൊ​രു അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് അ​ലി​ഫ് സ്റ്റോ​റും ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക്കും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കോ​ർ​ണി​ഷ് ദ​ഫ്ന​യി​ലെ അ​ലി​ഫ് സ്റ്റോ​ർ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ക്കും.

